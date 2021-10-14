Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli?

TC Merkez Bankası’nda üst düzey görev değişikliği oldu. Merkez Bankası’nın iki başkan yardımcısı ile bir para politikası kurulu üyesi görevden alındı. Görev değişiklileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görüşmesinden sonra geldi. Son Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır.

Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, 1988'de doktorasını tamamladı. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu.