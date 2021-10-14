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Gündem Yusuf Tuna kimdir kaç yaşında? Yusuf Tuna hayatı
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Yusuf Tuna kimdir kaç yaşında? Yusuf Tuna hayatı

Yusuf Tuna kariyeri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayımlandı. Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, Yusuf Tuna kim?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 00:45:00 -
Yusuf Tuna kimdir kaç yaşında? Yusuf Tuna hayatı

14 Ekim 2021 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı yayımlandı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan yardımcılığına Taha Çakmak getirildi. Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

Yusuf Tuna kimdir kaç yaşında? Yusuf Tuna hayatı

Atama kararlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi Para Politikası Kurulu üyeliğine getirilen Prof Dr. Yusuf Tuna’nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Şimdilik Yusuf Tuna’nın biyografisinin detaylarına henüz ulaşılamıyor. Detaylar geldikçe haberlerimizde ayrıntılı olarak yer vereceğiz.

 

Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak hayatı kariyeri
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