Yusuf Sarı kimdir? Yusuf Sarı nereli? Yusuf Sarı kaç yaşında?
Çaykur Rizespor’a transfer olan Yusuf Sarı kimdir? Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferlerine hız verdi. Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Çaykur Rizespor ilk transferini Yusuf Sarı ile yaptı. Peki Çaykur Rizespor’a transfer olan Yusuf Sarı kimdir? Yusuf Sarı nereli? Yusuf Sarı kaç yaşında? Yusuf Sarı hangi takımda oynadı? Yusuf Sarı nerede oynuyor? İşte Yusuf Sarı hayatı.
Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Yusuf Sarı’nın transferine ilişkin olarak,” İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.
Yusuf Sarı, Tahir Kıran'a teşekkür ederek, "Rizespor camiası için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mutluyum. Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Çok konuşmaya gerek yok." diye konuştu.
Yusuf Sarı kimdir?
Yusuf Sarı 20 Kasım 1998 tarihinde Martigues, Fransa’da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Yusuf sarı Rizespor'da forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Marseille B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Clermont, Trabzonspor ve Rizespor kulüplerinde oynadı. Fransa’da bulunduğu sırada Marsilya takımında forma giymiş olan Yusuf Sarı, Fransa’nın Milli Takıma davet etmesine rağmen o Türkiye A Milli Takımını tercih etmiş ve U-21 takımı ile beraber toplam 8 maça çıkmıştır.