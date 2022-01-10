Yusuf Sarı kimdir? Yusuf Sarı nereli? Yusuf Sarı kaç yaşında?

Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Yusuf Sarı’nın transferine ilişkin olarak,” İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.

Yusuf Sarı, Tahir Kıran'a teşekkür ederek, "Rizespor camiası için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mutluyum. Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Çok konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

Yusuf Sarı kimdir?

Yusuf Sarı 20 Kasım 1998 tarihinde Martigues, Fransa’da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Yusuf sarı Rizespor'da forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Marseille B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Marseille, Clermont, Trabzonspor ve Rizespor kulüplerinde oynadı. Fransa’da bulunduğu sırada Marsilya takımında forma giymiş olan Yusuf Sarı, Fransa’nın Milli Takıma davet etmesine rağmen o Türkiye A Milli Takımını tercih etmiş ve U-21 takımı ile beraber toplam 8 maça çıkmıştır.