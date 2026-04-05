SON DAKİKA
Dünya Bölgesel riskler masaya yatırıldı! İran-Hindistan hattında kritik temas
Bölgesel riskler masaya yatırıldı! İran-Hindistan hattında kritik temas

Bölgesel riskler masaya yatırıldı! İran-Hindistan hattında kritik temas

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar telefon görüşmesinde ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın seyrini ele aldı.

İran ile Hindistan arasında, Ortadoğu'da tırmanan gerilim üzerine dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Jaishankar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Dışişleri bakanları görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

 

Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın sanayi ve üretim altyapısı, "barışçıl ve güvenilir nükleer tesislerine" yönelik saldırıları ile ABD'li yetkililerin İran'ın enerji altyapısına yönelik tehditlerine değinerek, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri buna karşı tepki verme sorumluluğu konusunda uyardı.

 

İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin çıkarları ve güvenliğini savunma konusundaki iradesini vurgulayan Erakçi, ABD ve İsrail'in askeri saldırılarının sonuçlarının bölge ve dünyanın istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

 

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise bölgede istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması için gösterilen çabaların önemine vurgu yaparak, savaşın durdurulması için bölgesel ve uluslararası düzeyde devam eden çabalara ülkesinin desteğini dile getirdi.

ŞeyhŞamil

İran daha dün (Buyrun limanımızı ziyaret edin misafirimz olun) diye davet ettiği İran donanmasının gözbebeği muhrübünün koordinatlarını İsrail-Washington-Epstein İttifakına vererek Hindistan karasularında torpidolanıp batırılımasına ve 100 den fazla askerinin katledilmesine neden olan etekli Modi sahtekar hindu faşistinin İran saldırısından 24 saat önce İsrail'e koşup gizli askeri ve istihbarat ittifak anlaşmaları imzalayıp Katilyahu ile kucakkucağa öpüştüklerini Knsesset isimli siyonist iblis kavminin meclisinde konuşma yapıp ayakta alkışlandığını unutmuş olabilir mi???!!!!
