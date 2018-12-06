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Yusuf Kenan Aydın kimdir nerelidir?

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen belediye başkan adayları son dakika açıkladı.CHP’nin 31 Mart2019 yerel seçimlerde CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın oldu. Peki Yusuf Kenan Aydın kimdir? Yusuf Kenan Aydın nereli? Yusuf Kenan Aydın ne iş yapmakta?

06 Aralık 2018 Perşembe 16:23
Yusuf Kenan Aydın kimdir nerelidir?

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen belediye başkan adayları son dakika açıkladı.CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın oldu. Peki Yusuf Kenan Aydın kimdir? Yusuf Kenan Aydın nereli? Yusuf Kenan Aydın ne iş yapmakta?

Yusuf Kenan Aydın kimdir?

1969 yılında Tunceli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tunceli’de tamamladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl Elazığ Kovancılar İlçesi’nde göreve başladı. 2001 yılında Kovancılar’dan Tunceli SSK Hastanesi’ne tayin oldu. 2002-2007 yılları arasında Tunceli’de baştabip olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:23
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. Yusuf Kenan Aydın kimdir?
  4. Yusuf Kenan Aydın chp tunceli belediye başkan adayı

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