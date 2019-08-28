Yusuf Kavaklı'dan Ehl-i Sünnet cemaatleri hedef alanlara tepki: Şarlatanlar karşısında neden sessizsiniz?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, bazı çevrelerin Ehl-i Sünnet cemaatlere ve tarikatlara yönelik karalama kampanyalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu kesimdeki insanların asıl derdi dinimiz İslam'la. Direk İslam'a yönelik karalayıcı sözler kullanamadıklarından Ehl-i Sünnet çizgisindeki tarikatları hedef alıyorlar. İçlerinde mevcut bulunan kinlerini bu yolla kusuyorlar.

'Şarlatanlar karşısında neden sessizler?'

Bakın bugün Ehl-i Sünnet cemaatleri hedef alan çevreler dini duyguları istismar ederek insanları kandıran kişilere karşı sessizler. Mesela Tuncay Çiftçi diye bir adam var. Bazı şifalar dağıttığını iddia ederek sapkınlıkları ile Türk Milleti'ni etkilemeye çalışıyor. Ortalık Cinci tabir edilen onlarca belki yüzlerce dolandırıcı ve sapık sözde hocalarla dolu ama Ehl-i Sünnet'e saldıran insanlar onlara karşı tek kelime edemiyor."