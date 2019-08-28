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Yusuf Kavaklı'dan Ehl-i Sünnet cemaatleri hedef alanlara tepki: Şarlatanlar karşısında neden sessizsiniz?

İslam karşıtı çevrelerin son günlerde artış gösteren Ehl-i Sünnet tarikat ve cemaatlere yönelik hedef gösterici açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan emekli İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Bu çevreler dini duyguları istismar eden şarlatanlar karşısında sessizler. Bu da gösteriyor ki sıkıntıları İslam'la." dedi ve ekledi: "İslam'ı doğrudan hedef almaktan korktukları için Ehl-i Sünnet insanları karalamaya çalışıyorlar."

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, bazı çevrelerin Ehl-i Sünnet cemaatlere ve tarikatlara yönelik karalama kampanyalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu kesimdeki insanların asıl derdi dinimiz İslam'la. Direk İslam'a yönelik karalayıcı sözler kullanamadıklarından Ehl-i Sünnet çizgisindeki tarikatları hedef alıyorlar. İçlerinde mevcut bulunan kinlerini bu yolla kusuyorlar.

'Şarlatanlar karşısında neden sessizler?'

Bakın bugün Ehl-i Sünnet cemaatleri hedef alan çevreler dini duyguları istismar ederek insanları kandıran kişilere karşı sessizler. Mesela Tuncay Çiftçi diye bir adam var. Bazı şifalar dağıttığını iddia ederek sapkınlıkları ile Türk Milleti'ni etkilemeye çalışıyor. Ortalık Cinci tabir edilen onlarca belki yüzlerce dolandırıcı ve sapık sözde hocalarla dolu ama Ehl-i Sünnet'e saldıran insanlar onlara karşı tek kelime edemiyor."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17
  1. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga23 dk önce
    Eskiden bu Şarlatanlara (fetö, Adnan Oktar vs) soruşturma açtılar, bunları hapse tıktılar... bir kısım şarlatanlar bu kişileri hapse atanlara cak cak cak laf söylediler, etmediğini bırakmadılar... kamer genç e edilmeyen küfür kalmadı! Şimdi kim kimi kime şikayet ediyor?
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM24 dk önce
    Alevilik konusundada sessizler. Çıksınlarda Alevilerin ibadetleri hakkında Kurana göre konuşsunlar bakalım. Terbiyesiz herifler. İşleri güçleri EHLİ SÜNNET İMAMLARI VE TARİKATLARINA SALDIRMAK.Hadi Sıkıysa Alevilik Bektaşilik ŞİRKTİR deyin dw görelim. İki yüzlü sahtekarlar. Gücün hakimiyetine göre tavır alıp stratejik saldırı yapıyorlar.

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