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Medya Yusuf Kavaklı Hoca: Bu devletin kıymetini bilmek lazım!
Medya

Yusuf Kavaklı Hoca: Bu devletin kıymetini bilmek lazım!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 23:38:00 - 2023-04-08 03:08:39

Yusuf Kavaklı Hoca, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi kıyasladığı konuşmasında, "Bu devletin kıymetini bilmek lazım." mesajı verdi.

Sağlık alanında önemli reformlara imza atan AK Parti iktidarının çalışmalarını geçmişten örneklerle anlatan Yusuf Kavaklı Hoca, "Bu devletin kıymetini bilmek lazım." uyarısında bulundu.

Kavaklı Hoca katıldığı bir canlı yayında eski Türkiye ile Yeni Türkiye'yi kıyasladı.

Sağlık alanındaki gelişimleri anlatan Yusuf Kavaklı Hoca, "Benim rahmetli kaynanam tedavi olurken kanlı örtü üzerinde yatıyordu. Şimdi hastaneye gidiyorsun, herkese ayrı örtü seriyorlar. Bu devletin kıymetini iyi bilmek lazım." ifadelerini kullandı.

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