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Gündem

Yusuf Kaplan: "İstanbul Sözleşmesi milli güvenlik meselesi haline gelmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın eşcinsellikle ilgili hükmünü söylediği için Ankara Barosu tarafından skandal ithamlarla hedef alındı. Bunun üzerine Yazar Yusuf Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin milli güvenlik meselesi haline geldiğini ve derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

2020-04-27 22:21:00 - 2020-04-27 22:26:01
Yusuf Kaplan: "İstanbul Sözleşmesi milli güvenlik meselesi haline gelmiştir"

yeniakit.com.tr İslam'ın eşcinsellikle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sapkınların avukatlığını üstlenen Ankara Barosu tarafından skandal ithamlarla hedef alındı. Bunun üzerine Yazar Yusuf Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"İstanbul Sözleşmesi'nden sonra her tür cinsel sapkınlık biçimi, her tür ahlaki çürüme zıvanadan çıktı"

Kaplan, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden sonra her tür cinsel sapkınlık biçimi, her tür ahlâkî çürüme zıvanadan çıktı, toplumun geleceğini tehdit etmeye başladı! #İstanbulSözleşmesi millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir, derhal iptal edilmelidir! #AliErbaşYalnızDeğildir" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

Anigzel

İstanbul sözleşmesi nas değil denmişti. sonuç yok.
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serdar-1.

istanbul sözleşmesini kimler yaptı?
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