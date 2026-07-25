Hurma Öyle bir şey yaptı ki... Avuç avuç ye: Saç dökülmesine iyi geliyor! Zengin demir, potasyum deposu
Besin değeri yüksek meyvelerden biri olan hurma; demir, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar açısından oldukça zengidir. Hurma, saç sağlığını destekleyen besinler arasında öne çıkıyor. Besin değeri yüksek meyvelerden biri olan hurma, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde saç dökülmesine karşı doğal destek arayan çok sayıda insanın da ilgisini çekiyor. Saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olan hurmayı tedarik edip saç dökülmesine karşı uygulayanlar sorunları geride bırakıyor.