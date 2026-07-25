Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin
Sivilce esas olarak aşırı yağ üretiminden kaynaklanır. Bu yağ genellikle kir nedeniyle tıkanan gözeneklerde birikir ve sivilce oluşmasına neden olur. Buna ek olarak genetik faktörler de sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir. Diğer taraftan halihazırda olan sivilce sorununu daha da kötüleştirebilecek bazı yiyecekler vardır. Sivilce çıkmasına neden olan yiyecekler listesi şaşırttı. İşte o liste hakkında bilgiler...