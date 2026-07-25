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Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

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Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

Sivilce esas olarak aşırı yağ üretiminden kaynaklanır. Bu yağ genellikle kir nedeniyle tıkanan gözeneklerde birikir ve sivilce oluşmasına neden olur. Buna ek olarak genetik faktörler de sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir. Diğer taraftan halihazırda olan sivilce sorununu daha da kötüleştirebilecek bazı yiyecekler vardır. Sivilce çıkmasına neden olan yiyecekler listesi şaşırttı. İşte o liste hakkında bilgiler...

#1
Foto - Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

Sivilce esas olarak aşırı yağ üretiminden kaynaklanır. Bu yağ genellikle kir nedeniyle tıkanan gözeneklerde birikir ve sivilce oluşmasına neden olur. Buna ek olarak genetik faktörler de sivilce oluşumuna katkıda bulunabilir. Diğer taraftan halihazırda sinir bozucu olan sivilce sorununu daha da kötüleştirebilecek bazı yiyecekler vardır. Aşağıda sivilce çıkmasına neden olan yiyecekler listesini bulacaksınız.

#2
Foto - Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

Sivilce Çıkmasına Neden Olan Gıdalar: 1. Süt ve Süt Ürünleri 2005 yılında Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, 47.355 kadının diyetleri incelenmiş ve süt ve süt ürünleri alımı ile sivilce oluşumu arasında güçlü bir bağlantı bulunmuştur. 4,273 genç erkekle yapılan başka bir çalışmada da, sütle sivilce çıkması arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. İçtiğimiz sütün çoğu hamile inekler tarafından üretiliyor ve yağ bezlerinin aşırı yüklenmesine yol açabilecek yüksek seviyede hormonlar içeriyor. 2. Alkol. Özellikle alkolü sivilce ile ilişkilendirmeye çalışan yayınlanmış bir araştırma bulunmamakla birlikte, araştırmacılar alkolün insanlarda hormon düzeyleri üzerindeki etkileri hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Hormonlar sivilce gelişiminde önemli bir faktördür, bu yüzden bu araştırma bir göz atmaya değer. Hem erkek hem de kadınlar üzerinde yapılan iki ayrı çalışma, alkol tüketiminden sonra bazı önemli organlardaki düzeylerinin yükseliğini göstermiştir.

#3
Foto - Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

3. Baharatlı Yiyecekler. Baharatlı yiyecekler, bazı insanlarda cildin pH seviyesini bozarak tahriş edici olabilen ve kırılmaları tetikleyen asitli likopen içeren domates ve biber içerir.

#4
Foto - Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

4. Aşırı Tuzlu ve Yağlı Yiyecekler Araştırmacılar, 2014 yılında yüksek tuzlu bir diyetin 700’den fazla ergen üzerindeki etkisini inceledi. Araştırma sonucunda en yüksek tuz tüketimine sahip gençlerin, en az miktarda tuz alan gençlerden daha fazla iltihaplanma riski taşıdığı tespit edildi. Yağ oranı yüksek diyetler de sivilce gelişimindeki artıştan sorumlu olabilir. Yüksek miktarda yağ, karbonhidrat ve şeker içeren Batı diyetini tercih eden gençler ile daha az miktarda karbonhidrat, şeker ve yağ içeren yiyecekleri yiyen gençleri karşılaştıran çalışmalar, Batı diyetini tercih eden gençlerin sivilceye maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

#5
Foto - Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

5. Rafine Karbonhidrat. Araştırmacılar, rafine karbonhidrat (ekmek vb.) tüketiminin insülin seviyelerini yükselttiğine ve bunun da sebum üretiminin artmasına ve gözeneklerin tıkanmasına neden olduğunu düşünüyor. 6. Kafeinli İçecekler. Kafeinli içecekler, sivilcelerin yayılmasına neden olduğu için sivilce çıkmasına neden olan yiyecekler listesinde önemli bir yere sahiptir. Günlük diyetinizde kafein içeren içeceklerden uzak durmanız en iyisidir.

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