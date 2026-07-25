Sivilce çıkmasına neden olan 6 yiyecek: Şaşırtan liste... Eğer bu yiyecekler varsa terk edin

Sivilce Çıkmasına Neden Olan Gıdalar: 1. Süt ve Süt Ürünleri 2005 yılında Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, 47.355 kadının diyetleri incelenmiş ve süt ve süt ürünleri alımı ile sivilce oluşumu arasında güçlü bir bağlantı bulunmuştur. 4,273 genç erkekle yapılan başka bir çalışmada da, sütle sivilce çıkması arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. İçtiğimiz sütün çoğu hamile inekler tarafından üretiliyor ve yağ bezlerinin aşırı yüklenmesine yol açabilecek yüksek seviyede hormonlar içeriyor. 2. Alkol. Özellikle alkolü sivilce ile ilişkilendirmeye çalışan yayınlanmış bir araştırma bulunmamakla birlikte, araştırmacılar alkolün insanlarda hormon düzeyleri üzerindeki etkileri hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Hormonlar sivilce gelişiminde önemli bir faktördür, bu yüzden bu araştırma bir göz atmaya değer. Hem erkek hem de kadınlar üzerinde yapılan iki ayrı çalışma, alkol tüketiminden sonra bazı önemli organlardaki düzeylerinin yükseliğini göstermiştir.