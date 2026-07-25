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Döviz bürosunda şok olay: Elektrikler kesildi altınlar buhar oldu!

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Döviz bürosunda şok olay: Elektrikler kesildi altınlar buhar oldu!

Fatih'te çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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Foto - Döviz bürosunda şok olay: Elektrikler kesildi altınlar buhar oldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

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Foto - Döviz bürosunda şok olay: Elektrikler kesildi altınlar buhar oldu!

Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

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Foto - Döviz bürosunda şok olay: Elektrikler kesildi altınlar buhar oldu!

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti.

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Foto - Döviz bürosunda şok olay: Elektrikler kesildi altınlar buhar oldu!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar

vatandaş

toplumum çokça bir kısmı artık nitelikli hırsız değil, fırsatını bulan çok insan artık haram helal bilmez şekilde yada onursuz erdemsiz şekilde bir şeyleri gasp etmeyi araklamayı normal yaşam tarzı yapmış, toplum içinde normal insan ama açık kapı buldu mu eline hakim olamıyor, her konuda olduğu gibi bu konuda da cezalar etkisiz az, 5 bin kişinin eli kesilse şu ülkede kimse hırsızlık yapmaz, ışıklar kesilince herkes telefon ışığını yakar ben burdayım elim ayağım düzgün duruyor der.
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