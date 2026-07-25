Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Sera sahibi Hasan Ali Başaran, “Akşam fırtına ve yağmurdan dolayı seramız bu hale geldi. Yaklaşık 20 gün önce dolmalık biber ekmiştik. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Hasarımız büyük. Çok şiddetli yağış vardı. Evden çıkamadık. Köyde çok sayıda sera hasar gördü. Onların seraları boştu ama benim seram ekiliydi" dedi.