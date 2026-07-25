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Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

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Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Antalya'da da kendini hortum olarak gösterdi.

#1
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Serik'te akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, iki saat boyunca etkisini sürdürdü. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Pınarcık Mahallesi'nde bazı noktalarda hortum oluştu. Kısa süreli ancak etkili olan hortum, geçtiği bölgelerde hasara neden oldu.

#2
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Bölgede geçimini tarımla sağlayan üreticiler de fırtınadan olumsuz etkilendi. Hortumun etkili olduğu alanlarda bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, bazılarının demir konstrüksiyonları zarar gördü. Çiftçi Mehmet Kunduz’un 35 yıllık ceviz ağacı hortum nedeniyle devrildi. Üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralarındaki hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.

#3
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Sera sahibi Hasan Ali Başaran, “Akşam fırtına ve yağmurdan dolayı seramız bu hale geldi. Yaklaşık 20 gün önce dolmalık biber ekmiştik. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Hasarımız büyük. Çok şiddetli yağış vardı. Evden çıkamadık. Köyde çok sayıda sera hasar gördü. Onların seraları boştu ama benim seram ekiliydi" dedi.

#4
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

'HORTUM GELDİ, NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK' Sera sahibi Hasan Ali Aşık ise “Gece saat 12.00 sıralarında hortum geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Böyle bir şey görmedik. Seralarımız zarar gördü. Koca bir çınar ağacı garajın üzerine göçtü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

#5
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Eski muhtar ve çiftçi Mazhar Çelik, “Gece saat 12.00- 01.00 sıralarında böyle bir afetle karşılaştık. Allah daha büyüğünü göstermesin. Mahallede zarar gören sera 40-50 dönüm vardır. Benim duyduğum 10-15 kişide zarar var" diye konuştu.

#6
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

Çiftçi Ali Şahin de “Gece 12.00 sıralarında önce yağmur başladı, sonra dolu yağar gibi oldu. Ardından fırtına çıktı. Seralar geçen sene yapılmıştı. 11-12 dönüm kadar seram vardı, zarar gördü. Zarar ne kadar bilmiyorum ama bu malzemeler kullanılmaz. Demir fiyatı belli, işçilik ne yazacak bilmiyorum" dedi.

#7
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

AĞAÇLAR SÖKÜLÜP DEVRİLDİ Pınarcık Mahalle Mezarlığı da fırtınadan nasibini aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle mezarlık içerisinde bulunan çok sayıda ağaç devrildi. Seralarda oluşan zararın net boyutunun, yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği kaydedildi.

#8
Foto - Üzerinden fil sürüsü geçmiş gibi! Antalya'da bilanço ortaya çıktı!

CAN KAYBI YOK Dar bir hat üzerinde etkili olan hortum nedeniyle mahalledeki bir evin çatısı ve naylon sera zarar gördü. Fırtınanın şiddetine dayanamayan iki ağaç ise kökünden sökülerek devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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