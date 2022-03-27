Yusuf Kaplan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Laiklik zihinlerimize vurulan bir prangadır

Gazeteci Yusuf Kaplan Türkiye’de laiklik anlaşılıyor mu? sorusuna cevap verdi. Laiklik için, ‘eleştirilemez mi, tanrısal bir şey mi?’ diyen Kaplan, “London school of Econımics isimli İngiltere Üniversitesi rektörü laiklik Türkiye’de bir din gibi görülüyor. Fransız düşünürlerden Luke Ferry, Laiklik Türkiye’de din işlevi görüyor.

“Laiklik Türkiye’nin İslam’dan uzaklaştırılmasıdır”

Kaplan kanalında yaptığı açıklamalarda Laik olmanın gerçek tanımını yaptı. Kaplan “Cumhuriyetle birlikte girdiğimiz Türkiye’nin laikleştirilmesi, Türkiye’nin özgürleştirilmesiymiş gibi gösteriliyor. Ne demek laikleştirme Türkiye’nin İslam’dan uzaklaştırılmasıdır.

“Asıl amaç bütün dinleri kendine benzetmek”

Moderleşmenin Türkiye’nin İslam’dan uzaklaşması olarak gösteriliyor. Sekülerizm ve laiklik farklı kavramlar olsa bütün dinlere uzak olmak olarak anlatılıyor, hayır, bütün dinleri kendine benzetmektir asıl amaç. Eğer dinler birbirine benzemiyorsa ya asimile olacak ya da elimine edilecek. Bütün batı uygarlığı bu iki kavram üzerinden işledi. Batı Büyük İskender’den bu yana aynı strateji ile asimile etme amacı ile uygulandı. Dediler ki, ya benim olacaksınız ya da bunun sonuçlarına katlanacaksınız.

“Laiklik bir prangadır”

Yusuf Kaplan açıklamalarının devamında “Laiklik bir prangadır. Laiklik üzerinden bu ülkede darbe yaptılar. Rahmetli Erbakan Hoca’yı indirmediler mi? Kuran Kurslarını kapatmadılar mı? Laiklik adına salak mısınız? Asalak mısınız? Ne diyeyim daha.” İfadelerini kullandı.



Kaynak: Ensonhaber