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Aktüel Yusuf İslam’ın nostaljik albümü piyasaya çıktı
Aktüel

Yusuf İslam’ın nostaljik albümü piyasaya çıktı

İngiliz müzisyen ve şarkı sözü yazarı Yusuf İslam'ın, Cat Stevens adıyla çıkardığı "Tea For The Tillerman" adlı albümünün yeni versiyonu müzikseverlerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:55:00 -
Yusuf İslam’ın nostaljik albümü piyasaya çıktı

Universal Müzik Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sanatçının ilkini 1970 yılında yayımladığı ve müzik kariyerinde önemli bir yeri olan yeni adıyla "Tea For The Til-lerman2" albümü, yarım asır sonra Yusuf İslam tarafından yeniden yorumladı. Yusuf İslam, "Tillerman albümündeki şarkılar şu an olduğum kişiyi tanımladı ve gizemli hayat yolculuğuma ışık tuttu" diyerek Müslüman olmasındaki etkisine dikkat çekti.

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