Yusuf İslam’ın nostaljik albümü piyasaya çıktı

Universal Müzik Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sanatçının ilkini 1970 yılında yayımladığı ve müzik kariyerinde önemli bir yeri olan yeni adıyla "Tea For The Til-lerman2" albümü, yarım asır sonra Yusuf İslam tarafından yeniden yorumladı. Yusuf İslam, "Tillerman albümündeki şarkılar şu an olduğum kişiyi tanımladı ve gizemli hayat yolculuğuma ışık tuttu" diyerek Müslüman olmasındaki etkisine dikkat çekti.