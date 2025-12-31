2026 geçiş ücretleri açıklandı: Köprü ve otoyollarda yeni dönem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2026 yılının ilk gününden itibaren uygulanacak olan yeni geçiş ücretlerini duyurdu. Enflasyon ve işletme maliyetleri göz önünde bulundurularak yapılan düzenleme ile İstanbul’daki iki ana köprüde ve dev projelerde rakamlar güncellendi.

İSTANBUL KÖPRÜLERİNDE "59 TL" DÖNEMİ

Şehir içi trafiğinin kalbi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobiller için uygulanan tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak sabitlendi. Üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise otomobil geçişleri 95 TL seviyesine çıkarıldı.

DEV PROJELERDE YENİ TARİFELER

Türkiye’nin stratejik projelerinde de rakamlar yukarı yönlü revize edildi. Geçiş garantili köprüler ve otoyollardaki yeni fiyatlar şu şekilde sıralandı:

Osmangazi Köprüsü: 995 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 995 TL

Anadolu Otoyolu (İstanbul-Ankara): 338 TL

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu tarifeler, tüm gişelerde ve otomatik geçiş sistemlerinde (HGS) güncellenecek. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili resmi tebliği gece yarısı yayımlandı.