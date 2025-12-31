  • İSTANBUL
Yerel Yolda olanlar dikkat! TEM Otoyolu'nda ulaşım o noktada kontrollü sağlanıyor: Gişelerde yeni dönem başlıyor
Yolda olanlar dikkat! TEM Otoyolu'nda ulaşım o noktada kontrollü sağlanıyor: Gişelerde yeni dönem başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılın son gününde sürücüler için kritik bir yol durumu bülteni yayımladı. TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yer alan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda başlatılan "Serbest Geçiş Sistemi" (SGS) dönüşüm çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişikliğe gidildi. Otoyolun 0-1. kilometreleri arasında devam eden çalışmalar kapsamında, Adapazarı gişelerinden giriş ve çıkış yapmak isteyen sürücüler, ana güzergah yerine oluşturulan servis yollarına yönlendiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılan Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüşüm çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca Doğu Kavşağı kollarında aydınlatma çalışmaları sebebiyle kavşak kolları aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım sonraki kavşaktan gerçekleştiriliyor.

 

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Mersin-Adana istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

 

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki (Araklı-Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapılarını yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

