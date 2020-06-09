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Gündem

Yusuf Halaçoğlu canlı yayında açıkladı: Ayasofya sahte belge ile müzeye çevrildi

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu, katıldığı bir canlı yayında Ayasofya’nın sahte belgeler ile müzeye dönüştürüldüğünü ve caminin ibadete açılması gerektiğini belirtti. Halaçoğlu, "Atatürk’ün imzası var, imzada 'K. Atatürk' şeklinde imza ama karar Soy Adı Kanunu’ndan önce atılmış." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:15:00 - 2020-06-09 11:20:50

Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve 24., 25. ve 26. dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Habertürk’te tele konferans yöntemi ile bağlanarak "Ayasofya" tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çifte standart vurgusu

Daha önce Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin iki defa soru önergesi verdiğini hatırlatan Halaçoğlu, Türkiye’de ibadet edilmese dahi açık olan kiliseler olduğunu ve çanların çalınmasına izin verildiğini belirterek, Avrupa’dan gelen tepkileri eleştirdi. Biz buna izin verirken ezanın okunmasına izin vermeyen Avrupa ülkelerinin Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkmasının çifte standart olduğunu ifade etti.

Sahte imzalar ile müze yapıldı

Halaçoğlu, "Ayasofya ibadete açılırsa ne olacak. Şu an zaten cami. Atılmış sahte imzalar ile burası müze yapılmış." şeklinde konuştu. Canlı yayında bir belgeyi de yayınlayan Halaçoğlu, söz konusu kararnamedeki Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının sahte olduğunu ifade etti. Yusuf Halaçoğlu, "Atatürk’ün imzası var, imzada K. Atatürk şeklinde imza ama karar Soy Adı Kanunu’ndan önce atılmış." dedi.

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Yorumlar

Putsavar

cehaaapeeee lilerr sizin pisliklerinizi temizlemekle geçti ömrüm ömrümüz.bu ülkeye çivi çakmışlığınız yok.ancal yiyin için yatın şarapçı biracı ihaleci rüşvetçi gökdelenci gayrimeşru ilişkili lağım zihniyetisiniz.
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orhan inan

ÇOK İLGİNÇ BİR İDDİA..DEĞERLENDİRİLMESİ ŞART..GERÇEK NE İSE ONU BİLMEK BU MİLLETİN HAKKI..
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