Yusuf Halaçoğlu canlı yayında açıkladı: Ayasofya sahte belge ile müzeye çevrildi

Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve 24., 25. ve 26. dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Habertürk’te tele konferans yöntemi ile bağlanarak "Ayasofya" tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çifte standart vurgusu

Daha önce Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin iki defa soru önergesi verdiğini hatırlatan Halaçoğlu, Türkiye’de ibadet edilmese dahi açık olan kiliseler olduğunu ve çanların çalınmasına izin verildiğini belirterek, Avrupa’dan gelen tepkileri eleştirdi. Biz buna izin verirken ezanın okunmasına izin vermeyen Avrupa ülkelerinin Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkmasının çifte standart olduğunu ifade etti.

Sahte imzalar ile müze yapıldı

Halaçoğlu, "Ayasofya ibadete açılırsa ne olacak. Şu an zaten cami. Atılmış sahte imzalar ile burası müze yapılmış." şeklinde konuştu. Canlı yayında bir belgeyi de yayınlayan Halaçoğlu, söz konusu kararnamedeki Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının sahte olduğunu ifade etti. Yusuf Halaçoğlu, "Atatürk’ün imzası var, imzada K. Atatürk şeklinde imza ama karar Soy Adı Kanunu’ndan önce atılmış." dedi.