Yusuf Güney’den çarpıcı sosyal medya açıklaması! Belediye Başkanının ilginç sorusu

Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medyanın insanı salaklaştırdığını, bu nedenle şarkı yazamadığını söyleyerek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şarkı yazamadığı için sosyal medya hesaplarını kapattığını açıklayan Yusuf Güney, "Sosyal medyanın yapaylığından, sahteliğinden çok sıkıldım ve telefondan uygulamayı sildim. Sosyal medya insanı salaklaştırıyor. Bu yüzden şarkı yazamıyorum. Artık şarkı yazacağım, dağlara çıkacağım, sosyal medya ile işim bitti” dedi.

Sosyal medya ile ilgili başından geçen ilginç bir anısını anlatan şarkıcı şöyle konuştu:

Bunu bir organizatör arkadaşım anlattı. Organizasyon firması, bir belediyenin konser işinde sahne almam için beni tavsiye etmiş. Belediye başkanının sorusu, 'Kaç takipçisi var?' olmuş. İnanabiliyor musunuz gerçekten bu soruyu sormuş. Adam demiyor ki; 'Bu kadar albüm yapmış, bu kadar hit parçası var.' Takipçisi çok olan adama bu işi veriyorlar. Günde 100 bin lira kazanıyor bu insanlar. İnanın ben bunların kazandığının yüzde birini kazanamıyorum. Müzik bitti zaten. 'Dükkan açalım' dedik, babama güzel bir dükkan açtık. O da olmadı, battı. Bakalım her şeyin hayırlısı.

Yusuf Güney, ayrıca pandemi döneminde konserlerinin iptal olmasından dolayı bazı sanatçıların 'geçinemiyoruz' açıklaması yapması hakkında şunları söyledi:

Kovid-19 salgınında 'geçinemiyoruz' diyen sanatçılar hiç geçinemiyormuş gibi değil. Geçinemeyen insanlar bütçesini sıkar. Ben daha bu sözleri söyleyenlerin evini ya da arabasını sattığını görmedim. Bakıyorum altında 2 milyonluk arabalar, 10 milyonluk evlerde kalıyorlar.

"Lükslerinden ödün vermiyorlar''

Pandemi sürecinde dert yanan sanatçıların yaşam tarzını değiştirmediğini vurgulayan 36 yaşındaki şarkıcı, "Lükslerinden ödün vermiyorlar, 7 odalı evleri var, hizmetçileri, dadıları var. Buna rağmen 'geçinemiyoruz' diyorlar. Anlamıyorum gerçekten bu insanları. Çok samimi bulmuyorum" dedi.

Lüks bir arabam vardı, onu satıp daha düşük bir araba aldım. Rezidansda oturuyordum, evimi değiştirip daha uygun bir kiraya geçtim. Ne oldu; küçüldüm ama huzurluyum. Önceden aylık 50 bin lira masrafım varken şu anda aylık 10 bin lira masrafım var. Çok şükür kimseye de muhtaç değilim.