Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'

Yusuf Güney, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek başını yere çarpan ve geçirdiği beyin kanaması neticesinde komaya giren Kenan Işık'la ilgili açıklamada bulundu.

Kendisinin de "astral seyahat" yoluyla uzaya gittiğini iddia eden Güney, akıl almaz ifadeler kullandı.

Güney, astral seyahat iddiasıyla ilgili, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat." dedi.

Ardından Kenan Işık'ın da astral seyehate çıktığını söyleyen Güney, "Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO