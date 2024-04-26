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Medya Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'
Medya

Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'

Yeniakit Publisher
2024-04-26 02:35:00 -
Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'

Şarkıcı Yusuf Güney katıldığı bir Youtube canlı yayınında yine ilginç ifadeler kullandı.

Yusuf Güney, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek başını yere çarpan ve geçirdiği beyin kanaması neticesinde komaya giren Kenan Işık'la ilgili açıklamada bulundu.

Kendisinin de "astral seyahat" yoluyla uzaya gittiğini iddia eden Güney, akıl almaz ifadeler kullandı.

Güney, astral seyahat iddiasıyla ilgili, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat." dedi.

Ardından Kenan Işık'ın da astral seyehate çıktığını söyleyen Güney, "Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" şeklinde konuştu.
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