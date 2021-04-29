Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

'Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yusuf Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi:

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..."

"İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."

'"Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor.

Villada lüks içinde yaşamaktan...

Güney, pandemi sürecini nasıl geçirdiği sorulunca şu açıklamayı yaptı:

“En çok, yanımızda çalışan müzisyen kardeşlerime üzülüyorum. Ama bakıyorum geçmişte ayda 300 bin lira kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikayet edip ağlıyor. Ancak yine de villada lüks içinde yaşamaktan geri kalmıyorlar. Ben ise küçülmeye gittim, masraflarımı kıstım.”