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Spor Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gönderdiler
Spor

Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gönderdiler

Avusturya ekibi Rapid Wien, Galatasaray'dan Yusuf DEmir'in taksidini alamayınca ihtarname gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 11:17:00 -
Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gönderdiler

Galatasaray, sezon başınra Avusturya ekibi Rapid Wieh'den Yusuf Demir'i transfer etti. Gelen haberlere göre, Avusturya ekibi futbolcunun taksidini alamayınca ihtarname gönderdi. Rapid Wien'in konuyla ilgili UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bilgilendirdi.

Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi.

Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu. Bu konuda UEFA ve TFF'yi de bilgilendirdi.

Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Yusuf Demir, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Zaniolo'nun da kadroya katılmasıyla takımdaki rekabetin artması, genç oyuncunun kiralık listesine girmesine neden oldu.

Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan genç oyuncu, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi.

Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.

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