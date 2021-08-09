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Spor Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir A takımda mı oynayacak?
Spor

Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir A takımda mı oynayacak?

Barcelona B Takımı kadrosuna kiralık olarak dahil olan Yusuf Demir'e A Takım yolu göründü. Peki, Yusuf Demir kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:19:00 -
Yusuf Demir kaç yaşında? Yusuf Demir A takımda mı oynayacak?

Barcelona temmuz ayında B Takım kadrosuna Rapid Wien'den 500 bin Avro'ya Yusuf Demir'i kiraladı. 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Barcelona, genç oyuncuyu A Takım'da değerlendirmeye karar verdi. Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın Yusuf Demir'i bu sezon A Takım'da değerlendireceği gelen haberler arasında. Yusuf Demir kimdir?

Yusuf Demir kaç yaşında?

Yusuf Demir 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan futbolcu on numara mevkiinde forma giyiyor. Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu 9 Temmuz 2021'de  500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yusuf Demir, 2021 yılının mart ayında Avusturya Milli Takımı'ndan davet aldı ve bu teklifi kabul etti.

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