Yusuf Barası, Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

İSTANBUL (AA) - 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçları için kampta olan Ümit Milli Takımı kadrosuna Yusuf Barası dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Az Alkmaar takımında forma giyen ve Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan forvet oyuncusu Yusuf, yetkililerin ailesi ve kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Samsun'da kampta olan Ümit Milli Takım aday kadrosuna katıldı.



