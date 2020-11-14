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Spor Yusuf Barası, Hollanda'yı değil Türkiye'yi seçti!
Spor

Yusuf Barası, Hollanda'yı değil Türkiye'yi seçti!

Hollanda Eredivisie takımlarından Az Alkmaar'da top koşturan forvet Yusuf Barası, ay-yıldızlı formayı giyecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:20:00 -
Yusuf Barası, Hollanda'yı değil Türkiye'yi seçti!

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için 8 Kasım Pazar gününden bu yana Samsun'da kampta olan Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Hollanda'nın Az Alkmaar ekibinde yer alan ve Hollanda U15, U16 ve U17 milli takımlarında birçok kez forma giyen forvet oyuncusu Yusuf Barası, Türk Milli Takımı yetkililerinin ailesi ve kendisiyle yaptığı yoğun görüşmeler neticesinde, tercihini ay-yıldızdan yana kullandı.

Barası, kararının ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

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