Yusuf Atay kimdir, suçu ne?

Alt yaş milli takımlarında forma giymiş olan Yusuf Atay’ın tutuklanması geniş yankı uyandırdı. Peki eski milli futbolcu hakkında iddianamede ne yer aldı, Yusuf Atay’ın kimdir?

Yusuf Atay kimdir?

1985 doğumlu Yusuf Atay, Türkiye’nin alt yaş milli takımlarında forma giyen, U18 ve U21 seviyelerinde ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil eden eski bir orta saha oyuncusu. Kariyerinde Anadolu kulüplerinde görev yapan Atay, profesyonel futbolu bıraktıktan sonra sahalardan uzak bir yaşam sürdürüyordu.

Tutuklanma süreci nasıl başladı?

Atay, 27 Ekim’de “DEAŞ üyeliği” şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıkta üç gün süren ifade işlemlerinin ardından 30 Ekim’de tutuklandı. Soruşturma dosyası kısa süre içinde tamamlandı ve 4 Kasım 2025 tarihli iddianamede “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlaması yöneltildi.

Suçlamaların dayanağı ne?

İddianamede iki unsur öne çıkarıldı. Atay’ın X hesabındaki paylaşımları ile kendi isteğiyle şifresini verdiği cep telefonunda bulunan silah fotoğrafları ve videoları suçlamalara gerekçe olarak gösterildi. Savcılık bu içeriklerin örgüt bağlantısını işaret ettiğini iddia etti.

Avukatı ne dedi?

Atay’ın avukatı, müvekkilinin hiçbir örgüt bağı olmadığını vurgulayarak iddialara sert bir dille itiraz etti. Paylaşımların yaşanan olaylara insani bir tepki olduğunu söyleyen avukat, “Bu bir yanılgı, örgüt üyeliği yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca Atay’ın ailesinde ya da yakın akrabalarında herhangi bir terör kaydı bulunmadığını, telefon şifresinin gönüllü verildiğini ve bunun delil gibi sunulmasının “üçüncü bir yanılgı” olduğunu belirtti.

Yargı süreci ne durumda?

Eski milli futbolcu, tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.