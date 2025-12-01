Kim olacağı merak ediliyordu: Derbinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak derbinin VAR hakemi de belli odu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada dev derbide Ali Şansalan'ın VAR koltuğunda oturacağı açıklandı. Maçta AVAR Hakan Yemişken, AVAR 2 ise İbrahim Çağlar Uyarcan olarak belirlendi.

MAÇIN HAKEMİ İSE YASİN KOL

Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının orta hakemi ise Yasin Kol. Karşılaşmada Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.