Spor Kim olacağı merak ediliyordu: Derbinin VAR hakemi belli oldu!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak derbinin VAR hakemi de belli odu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada dev derbide Ali Şansalan'ın VAR koltuğunda oturacağı açıklandı. Maçta AVAR Hakan Yemişken, AVAR 2 ise İbrahim Çağlar Uyarcan olarak belirlendi.

MAÇIN HAKEMİ İSE YASİN KOL

Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının orta hakemi ise Yasin Kol. Karşılaşmada Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

