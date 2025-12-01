Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gümüşün ateşi sönmüyor! Fiyatları uçuşa geçti!
Gümüş Aralık 1 haftasına rekorla başlad. Spot piyasada gümüşün fiyatı 58 dolara ulaştı.
ümüş, arz sıkışıklığının devam etmesi ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcıların ilgisini çekerek yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı ve rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarında ise yükseliş sürüyor.
Yeni haftaya güçlü başlayan gümüş, aralık ayının ilk işlem gününde ons başına 57,86 doları test etti. Altı gün art arda yükselen gümüş, bu yıl değerini ikiye katlayarak yaklaşık yüzde 60 artış gösteren altını geride bıraktı.
Ekim ayında, dünyanın en büyük gümüş ticaret merkezi Londra'ya arzı rahatlatmak amacıyla rekor miktarda metal taşındı. Söz konusu durum, küresel ölçekte diğer merkezlerde baskı yarattı. Şanghay Vadeli İşlem Borsası'na bağlı depolardaki gümüş stokları ise borsa verilerine göre son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, bir ay boyunca metalin borçlanma maliyetleri yüksek kaldı.
ANZ Group Holdings Ltd'nin emtia stratejisti Daniel Hynes, "Londra'da yakın dönemde yaşanan arz sıkışıklığının etkisi küresel piyasada hâlâ hissediliyor. Altın bir süre sakin kalırken, yatırımcıların odağı gümüşe kaymış durumda" ifadelerini kullandı. Pepperstone Group Ltd analisti Ahmad Assiri ise gümüşteki son yükselişin "giderek daha fazla spekülatif girişlerle şekillendiğini" belirtti. Assiri, "Şu anda gözlemlediğim tablo, güçlü yatırımcı ilgisinin sınırlı fiziksel arzla çakışmasıyla fiyatlarda hızla ivme kazanabilecek bir yapı ortaya koyuyor" dedi.
1 ARALIK GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI Gram gümüş: 77,7723 TL Ons gümüş: 56,72 Dolar/ kaynak: haber7
