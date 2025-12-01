  • İSTANBUL
Elektrikli araç sektöründe kriz!

Elektrikli araç sektöründe kriz!

Teşviklerin kesilmesi, tedarik zincirinde ortaya çıkan problemler ve maliyetlerdeki öngörülemeyen artışlar, sektörü sarstı. Dev markalar frene bastı. İlk kurban, her zaman olduğu gibi çalışanlar...

Foto - Elektrikli araç sektöründe kriz!

Politika değişiklikleri, vergi teşviklerinin geri çekilmesi ve tedarik zincirindeki sarsıntılar bir araya gelerek otomotiv sektöründe adeta bir fırtına yarattı. Bir zamanlar iddialı elektrikli araç hedefleri açıklayan üreticiler, bugün stratejilerini yeniden gözden geçirmek, yatırımlarını kısmak ve hatta çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalıyor.

Foto - Elektrikli araç sektöründe kriz!

Vergi indirimi avantajı bitti Eylül ayında yeni elektrikli araçlar için sağlanan 7.500 dolarlık vergi indiriminin sona ermesi, Ford CEO’su Jim Farley’i, ABD’deki elektrikli araç pazar payının yakın vadede neredeyse yarı yarıya azalarak yüzde 5’e düşebileceğini söylemeye sevk etti. Tesla CEO’su Elon Musk da temmuz ayında, federal desteklerin azaltılmasının şirketi “zorlu birkaç çeyrek” ile karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.

Foto - Elektrikli araç sektöründe kriz!

Satışlar yarıya indi Uyarılar şimdiden karşılık bulmuş görünüyor. Cox Automotive verilerine göre, vergi indirimi son tarihini kaçırmak istemeyen tüketicilerin eylül ayında rekor alım yapmasının ardından, ekim ayında elektrikli araç satışları yaklaşık I geriledi. Cox Automotive Endüstri İçgörüleri Direktörü Stephanie Valdez Streaty, Business Insider’a yaptığı açıklamada hükümet desteğinin çekilmesinin EV dönüşümünde “zaman çizelgesini geri iteceğini” söyledi. Biden yönetiminin dört yıl önce koyduğu hedeflerin oldukça uzağında kalındığını belirten Streaty, 2030’da yeni araç satışlarının yalnızca yaklaşık $’ünün elektrikli olmasının beklendiğini aktardı. “Önümüzdeki birkaç yılda büyük bir sıçrama görmeyi beklemiyoruz” diyen Streaty, uygun fiyatlı elektrikli araç eksikliğinin hala en büyük engel olduğunun altını çizdi.

Foto - Elektrikli araç sektöründe kriz!

İşçi çıkarılıyor Elektrikli araç talebindeki yavaşlamanın etkisi şirket bilançolarına da yansımaya başladı. GM, EV stratejisinde yaptığı değişiklikler nedeniyle 1,6 milyar dolarlık maliyet üstlenmesinin ardından, geçen ay 1.750 çalışanını işten çıkarma planını açıkladı. Rivian ise iş gücünün %4,5’ine denk gelen bir küçülmeye gitti.

Foto - Elektrikli araç sektöründe kriz!

Sektör yalnızca talep düşüşüyle değil, tedarik zincirindeki sorunlarla da mücadele ediyor. ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin etkisi sürerken, hayati önem taşıyan çiplerde yeniden geçici bir kıtlık baş gösterdi. Buna ek olarak Ford’un önemli bir alüminyum tedarikçisinde çıkan yangın da üretim planlarını sekteye uğrattı. (Sözcü)

