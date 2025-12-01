Elektrikli araç sektöründe kriz!

Satışlar yarıya indi Uyarılar şimdiden karşılık bulmuş görünüyor. Cox Automotive verilerine göre, vergi indirimi son tarihini kaçırmak istemeyen tüketicilerin eylül ayında rekor alım yapmasının ardından, ekim ayında elektrikli araç satışları yaklaşık I geriledi. Cox Automotive Endüstri İçgörüleri Direktörü Stephanie Valdez Streaty, Business Insider’a yaptığı açıklamada hükümet desteğinin çekilmesinin EV dönüşümünde “zaman çizelgesini geri iteceğini” söyledi. Biden yönetiminin dört yıl önce koyduğu hedeflerin oldukça uzağında kalındığını belirten Streaty, 2030’da yeni araç satışlarının yalnızca yaklaşık $’ünün elektrikli olmasının beklendiğini aktardı. “Önümüzdeki birkaç yılda büyük bir sıçrama görmeyi beklemiyoruz” diyen Streaty, uygun fiyatlı elektrikli araç eksikliğinin hala en büyük engel olduğunun altını çizdi.