Dünya Vladimir Putin’den vize kararı
Dünya

Vladimir Putin’den vize kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vladimir Putin’den vize kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Çin vatandaşları Rusya’ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve bu uygulama 14 Eylül 2026’ya kadar geçerli kalacak.

Çin de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırmıştı.

Rus tur şirketleri, Çin’in vize adımının ardından bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30’u aşan artış yaşandığını bildirmişti.

