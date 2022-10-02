Yusuf Ataş kimdir kaç yaşındaydı? Yusuf Ataş cenaze töreni ne zaman nerede?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Yusuf Ataş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın (21) şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, şehidin Kültür Mahallesi'ndeki evine giderek, kentte görev yapan polis memuru baba Necat ile anne Nejla Ataş'a acı haberi verdi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan şehidin arkadaşlarına vasiyetini söylediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Videoda, şehit Yusuf Ataş'ın "Benim vasiyetim, eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca" dediği görülüyor.

Şehidin naaşının memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Ataş'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Kovancılar Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi.