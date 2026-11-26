Valiler kararnamesiyle Kilis'e atanan Yusuf Alperen Ayar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocukluk yıllarında çektirdiği fotoğraf yeniden gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişirken 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar, kararnameyle Kilis Valiliğine atandı.

İlk kez valilik görevini üstlenen Ayar'ın geçmişte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf dikkat çekti.

“DEĞİŞEN TEK ŞEY YAŞIMIZ OLDU”

Yusuf Alperen Ayar'ın 2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, çocukluk yıllarında Erdoğan ile bir araya geldiği görülüyor.

Ayar, yıllar önce çekilen fotoğrafı şu notla paylaşmıştı: “O zaman da heyecanımız aynıydı, bugün de aynı. Değişen tek şey yaşımız oldu”

YUSUF ALPEREN AYAR KİMDİR?

Kilis'in yeni valisi Yusuf Alperen Ayar, bakanlıktaki görevinden önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı yaptı.

Temmuz 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına getirilen Ayar, bütçe, stratejik planlama ve mali yönetim süreçlerinin koordinasyonunda görev aldı.

COP31'in organizasyon ve planlama çalışmalarında da yer alan Ayar, “Ev Sahibi Türkiye” kampanyası kapsamındaki sosyal konut kura çekimi ve anahtar teslim süreçlerinin koordinasyonunu yürüttü.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU

Yusuf Alperen Ayar, AK Parti eski Rize Milletvekili ve eski Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın oğlu. Babasının milletvekilliği döneminde özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Ayar, 2011 yılında Sebile Uslu ile evlendi. Ayar, üç çocuk babası.

İLK VALİLİK GÖREVİ KİLİS'TE

24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kilis Valiliğine getirilen Yusuf Alperen Ayar, kariyerinde ilk kez valilik görevini üstlendi.