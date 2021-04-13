Yusuf Alabarda'dan Rusya'ya sert cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Türkiye de içinde olmak üzere diğer sorumlu ülkelere Ukrayna'nın militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Lavrov’a Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışıyla ilgili bir soru yöneltildi.

"Türkiye'yi uyarıyoruz" demişti

Lavrov, bu soruya verdiği yanıtta, "Temas içinde olduğumuz aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere, Kiev rejiminin hiçbir zaman bitmeyen askeri açıklamalarını iyi analiz etmelerini güçlü bir şekilde tavsiye ediyoruz ve onları Kiev’in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Lavrov'un sözlerine cevap verdi.

Yunanistan, Esed Rejimi, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, darbeci Hafter ve terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye karşı Rusların silahlarını kullandığını söyleyen Alabarda, "Lavrov'un dediği gibi Türk silahlarının Ukrayna'da hizmet vermemesi gibi hususlar kabul edilebilir değil. Birçok noktada mücadele veren Türkiye bu savunma sanayi ürünleriyle mücadele ediyor. Rusya ile stratejik anlamda ilişkilerimiz var. Peki bizim şunu söyleme hakkımız var mı: Ey Rusya seninle birçok alanda anlaşmayı yürütüyoruz ve stratejik anlamda birlikteliğimiz var. O zaman Rum Kesimine, Esed rejimine, Yunanistan'a S-300 sattınız. Size ait hiçbir savunma sanayi ürünlerini görmek istemiyoruz desek, buna Rusya'nın cevabı ne olur? Sadece bıyık altından gülerler" ifadelerini kullandı.