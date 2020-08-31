Yusuf Alabarda Yunanistan'ın arkasındaki gücü açıkladı
Doğu Akdeniz'deki gerçek aktörün Almanya olduğunu belirten eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, Yunanistan'ın büyük bir yanılgı içinde olduğunu açıkladı.
Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda katıldığı canlı yayında Doğu Akdeniz'de oynanan oyundaki görünmez aktörü açıkladı.
İşte Alabarda'nın çarpıcı analizi:
Yunanistan Almanya'nın elinde
Almanya'nın pozisyonunu arabulucu olarak görmemek lazım. Yunanistan'da havaalanlarından limanlarından başka unsurlarına kadar Almanya'nın eline geçmiştir.
Türkiye Oruç Reis gemisinin ilk önce Doğu Akdeniz'e gitmesini erteledi. Yunanistan da gidip Mısır ile anlaşma yaparak diplomasiyi hançerledi.
Yunanistan çok büyük yanılgı içindedir
Meis adasına çıkarılan 12 tane gariban Yunanlı askerle Türkiye'ye gözdağı verdiğini düşünüyorsa Yunanistan çok büyük yanılgı içindedir. Ege ve Doğu Akdeniz'deki sahip olduğu statüyü sürdürmek istiyorsa Ferasetli Yunan siyasetçi, Türkiye ile el sıkışmak zorundadır.