Yusuf Alabarda uyardı: Uyursak ölürüz

Tunus Cumhurbaşkanı tarafından mevcut Başbakan Meşişi'nin görevden alınması ve dokunulmazlıkların kaldırıldığını açıkladı. Bunun bir askeri darbe olduğunu belirten Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi Yusuf Alabarda Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Olayların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu söyledi.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Tunus'ta BAE darbesi.. BAE, BAE değildir. Coğrafya darbe, terör ve 5.kol faaliyetleri ile tarumar ediliyor. Birileri hala "güvenlikçi siyaset" diyerek itibarsızlaştıriyor. Kahpelik bu ya, aynı gece Şehit Ömer Halisdemir üzerinden zemin yoklanıyor. Uyursak ölürüz.

Tunus'da ne oldu?

Tunus Cumhurbaşkanı, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı. Tunus Cumhurbaşkanı, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.