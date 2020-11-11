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Gündem Yusuf Alabarda: Fransa kaybetti
Gündem

Yusuf Alabarda: Fransa kaybetti

Fransa'nın Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de kaybettiğini söyleyen eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, Türkiye'nin artık eski Türkyie olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 03:07:00 -

Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Albarda, "Suriye eski kolonisi Afrin'deki harekat olmasın diye Fransız haber ajansı (AFP) bilerek ve isteyerek Afrin'deki hastane Türk topçuları tarafından vuruluyor. Yalanını atan ve Türk SİHA'ları tarafından böyle bir şeyin olmadığı canlı yayınla gösterilmesine rağmen haberi kaldırmadı. Elinden bir şey gelmedi. Suriye elinden gitti. Herkese rağmen Türkiye Suriye'de güvenliğini garantiledi. Suriye'yi kaybettikten sonra Libya'da kayıp yaşadı Fransa, Libya psikolojik olarak Fransa'yı çökertti. Libya'daki kayıp Fransa'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya itti. Türkiye sizin parmak sallayacağınız bir ülke değil." dedi.

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