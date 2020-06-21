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Yusuf Alabarda açıkladı! İşte Mısır ordusunun en büyük zaafı

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Mısır ordusunun en büyük zaafının esnaflaşmak olduğunu ve bu tür orduların savaşamama sorunsalı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:19:00 -

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi, Türkiye'nin Libya'daki başarısı nedeniyle, sözde 'ulusal güvenliğini korumak' bahanesiyle ülke içinde veya dışında herhangi bir görevi yerine getirmeye hazır olunması emrini verdi.

Sisi, küstah bir açıklamada bulunarak Libya şehirleri Sirte ve Cufra'nın Mısır'ın kırmızı çizgisi olduğunu ileri sürdü ve kimsenin geçmesine izin vermeyeceklerini iddia etti. Ayrıca Sisi, Libya'ya 'binlerce paralı askerin ve aşırılık yanlılarının' geldiğini öne sürerek "Libya'daki son gelişmelerin ülkemiz üzerinde doğrudan etkisi var. Doğrudan bir müdahale artık meşru." iddiasında bulundu.

Mısır ordusunun en büyük zaafı

Sisi'nin küstah açıklamalarının ardından Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, 2 yıl önce Mısır ordusu ile ilgili kullandığı ifadeleri paylaştı.

"Mısır ordusu bir esnaf ordusudur" diyen Alabarda şunları kaydetmişti:

"Mısır ordusu ideolojik bir ordudur, ticari bir ordudur. Bugün ülke ekonomisinin yüzde 50'sinden fazla bütün ekonomik kaynakları Mısır ordusu tarafından yönetilmekte. Dolayısıyla bu tür orduların en büyük zaafları da, esnaflaşan ordunun hiçbir zaman savaşamama sorunsalı vardır."

Orduya 'hazır olun' emri veren darbeci Sisi'den küstah açıklama: Libya'ya doğrudan müdahale artık meşru
Orduya 'hazır olun' emri veren darbeci Sisi'den küstah açıklama: Libya'ya doğrudan müdahale artık meşru

Dünya

Orduya 'hazır olun' emri veren darbeci Sisi'den küstah açıklama: Libya'ya doğrudan müdahale artık meşru

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