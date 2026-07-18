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Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

#1
Foto - Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber

Teteköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

#2
Foto - Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

#3
Foto - Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber

Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz ve 10 itfaiye müdahale etti.

#4
Foto - Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 80 dekar ormanlık alan zarar gördü.  

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