Tekirdağ'dan yürekleri ferahlatan haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.
Teteköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz ve 10 itfaiye müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 80 dekar ormanlık alan zarar gördü.
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