Yürüyüşte 'Kürdistan' sloganı atmışlardı... Cuma hutbesini hedef alan İzmir Barosu'ndan 'sapkın' savunuculuğu!

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Eşcinsel sapkınlara desteğini sürdüren İzmir Barosu, yeni bir adım daha atarak uçkur peşindeki sapkınların yürüyüşüne destek verdi

LGBT sembolüyle sapkınlar destek

Milletin değerlerine savaş açan İzmir Barosu, sosyal medya hesabından sapkınların sembollerini profil resmi yaptı.

Gözaltı için numara da bıraktılar

Baronun, taşkınlık çıkaran ve hatta "Kürdistan var" diye PKK propagandası yapan eşcinsel sapkınlara, gözaltı durumunda numara bile bıraktığı görüldü.

Propaganda için sık sık etkinlik düzenliyorlar

Sapkın derneklerle işbirliği yapan İzmir Barosu, İstanbul Barosu, Ankara Barosu ve Diyarbakır Barosu; KaosGL başta olmak üzere LGBT'li ifsat yuvası yapılanmalarla birlikte nesli zehirliyor. Baro, parmakla sayılan üyeleri bulunan bu yapılarla sık sık etkinlik düzenliyor ve bunu saklamaktan da çekinmiyor.

Bünyesinde LGBT hakları komisyonu kuruldu

Diğer taraftan Baro Başkanı Özkan Yücel ve Baro Genel Sekreteri Perihan Kayadelen'in imzasıyla 2018 yılında İzmir Barosu bünyesinde LGBT Hakları Komisyonu kurulmuştu.

Daha önce de Cuma hutbesini hedef almışlardı

İzmir Barosu ve Ankara Barosu, geçtiğimiz senelerde eşcinsel sapkınlığa karşı uyarılarda bulunan Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almıştı.

Cuma hutbesinde Kur’an’ın hükümlerini hatırlatarak, “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lânetliyor” diyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik küstah ifadelerle saldıran İzmir ve Ankara Baroları, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu skandalın üzerine İzmir Barosu ve Ankara Barosu, vatandaşlardan büyük tepki almışlardı.