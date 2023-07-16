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Yaşam Yürüyüşe çıktılar hayatlarının şokunu yaşadılar
Yaşam

Yürüyüşe çıktılar hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeniakit Publisher
2023-07-16 20:32:00 -
Yürüyüşe çıktılar hayatlarının şokunu yaşadılar

Rize'de yaylaya çıkan beş kişi, sisten dolayı kayboldu.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylada sisten ötürü kaybolan 5 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Kale köyüne bağlı Çiçekli Yaylası'nda meydana geldi. Çiçekli Yaylası'nda yürüyüş yapmak için çıkan Ramazan Ç., Doğukan C., İsmail Hakkı T., Recep E. ve Berkay A. aniden bastıran sis nedeniyle kayboldu. Kaybolan ekip bir süre kendi çabalarıyla bulmayı çalıştı, fakat başaramadı. Sonrasında grup durumu 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 4 saat sonra kaybolan gruba ulaştı. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ekipler ile birlikte ilçe merkezine kadar indirildi.

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