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Yürüyüş yaparken nelere dikkat edilmeli?

HareketsizliK, birçok hastalığa yakalanma riskini ciddi anlamda artırıyor. Çalışmalar; diyabet, hipertansiyon, kanser, kalp- damar gibi çok sayıda hastalıkta başta yürüyüş olmak üzere fiziksel aktivitenin faydalı olduğunu gösteriyor. Yürüyüş yaparken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Peki yürüyüş yaparken nelere dikkat edilmeli?

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:08
Yürüyüş yaparken nelere dikkat edilmeli?

HareketsizliK, birçok hastalığa yakalanma riskini ciddi anlamda artırıyor. Çalışmalar; diyabet, hipertansiyon, kanser, kalp- damar gibi çok sayıda hastalıkta başta yürüyüş olmak üzere fiziksel aktivitenin faydalı olduğunu gösteriyor. Yürüyüş yaparken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Peki yürüyüş yaparken nelere dikkat edilmeli?

“Sağlıklı bir yaşam için yürüyüş her yaşta insanın rahatlıkla yapabileceği en önemli egzersiz ” diyen uzmanlar, haftada en az 3 gün, en ideali 5 gün yürümek gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Çünkü yürüyüşün birçok önemli faydası var.

“Ancak tüm bu etkilerinden yararlanabilmek için yürüyüş egzersizini doğru bir şekilde yapmamız çok önemli” uyarısında bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle anlattı:

Sağlık kontrolünden geçin

Herhangi bir sağlık probleminiz varsa, daha önce hiç egzersiz yapmamışsanız veya 40 yaş üzerinde iseniz yürüyüşe başlamadan önce mutlaka sağlık kontrolünden geçmelisiniz. Ayrıca her egzersiz gibi yürüyüşün temposu ve süresini de sağlık durumunuza göre düzenlemeniz gerektiğini unutmayın.

Isınma ve esneme hareketleri yapın

Tempolu yürüyüşe başlamadan önce mutlaka ısınma ve hafif esneme (germe) egzersizleri yapın. Bu, gelişebilecek kas ile eklem yaralanmalarını önleyebileceği gibi, kalp ve damar sisteminin egzersize uyumunu da kolaylaştırıyor.

Sabah saatlerini tercih edin

Yürüyüş, aslında günün her saatinde yapılabiliyor. Ancak sabah yapılan yürüyüşlerin vücut metabolizmasının hızlanmasında, dolayısıyla yağ yakımı üzerinde daha etkili olduğuna dair çalışmalar var.

Yürüyüş öncesi yemek yemeyin

Yemeğinizi yürüyüşten en az 2 saat önce bitirmiş olmalısınız. Aksi halde sindirim işlemi devam ettiği için vücut daha fazla zorlanıyor ve zarar görme riski artıyor. Sabah erken saatte yapılan yürüyüş öncesi şeker içeren meyve gibi hafif bir atıştırma almanızda da fayda var. Bu hem kan şekerinin düşmesini önlüyor, hem de metabolizmayı hızlandırıyor.

Açık havada yürüyün

Yürüyüşü açık havada veya oksijeni bol bir ortamda yapmanız sağlığınız açısından çok önemli. Çünkü açık havada vücudun oksijenlenmesi artıyor ve yağ yakımı daha düzenli oluyor.

Teri emen, vücudu sıkmayan giysiler kullanın

Yürüyüş sırasında teri emen, vücudu sıkmayan, rahat hareket etmenizi sağlayan giyecekler tercih edin.

Ayakkabı seçimine dikkat edin

Tabanı esnek, yürüyüş için uygun spor ayakkabılarını tercih edin. Çok büyük veya sıkan ayakkabılardan kaçının. Düztaban sorununuz varsa veya bel, kalça, diz, ayak bileği ile ayaklarınızda problem yaşıyorsanız, öncelikle doktor kontrolünden geçmeli ve gerekirse ayakkabı içine yerleştirilen tabanlıklarla yürümelisiniz. Çünkü herhangi bir basış anomalisi varsa yürüyüş sırasında eklemlere binen yük dağılımı eşit olmuyor. Bunun sonucunda da eklemlerin yaralanma riski artıyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:08
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