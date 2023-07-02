Yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken 5 kural

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenme düzenine dikkat etmeniz kadar günlük hareket miktarınızı da önemsemeniz gerekir. Düzenli egzersiz ve yürüyüşlerle hem kaslarınızı çalıştırabilir hem de vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz. Her gün yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmek için bu adımları mutlaka takip edin.

Yürüyüş rutinini kendinize uygun belirleyin

Kendinize bir yürüyüş rutini belirleyin. Günde 30 dakika veya 40 dakika olsun, rutininize bağlı kalın. Bir seferde 30 dakika yürüyemiyorsanız, günde küçük kısa yürüyüşler planlayın. Vücudunuzu düzenli bir süre boyunca bu fiziksel aktiviteye sokmak, vücudunuzun faydalarını istikrarlı bir şekilde almasına yardımcı olur.

Yürüme, düşük yoğunluklu bir egzersiz gibi görünebilir. Ancak yürüyüş seansından önce ısınmanın gerekli olduğunu bilmeniz gerekir. Yürüyüşe çıkmadan önce gerinmelisiniz. Bacak kaslarınızı, baldırlarınızı yaklaşık 10 dakika gerin. Esnemek için kendinizi zorlamayın. Bunu kolaylıkla yapın. Acele etmeyin ve yavaş bir hızda yapın.

Yürürken duruşunuzu koruyun

Yürürken başınızı dik tutun, dik durun, sırtınızı güçlendirin, omzunuzu aşağıda ve geride tutun. Yürürken kamburlaşmayın, kamburlaşmayın veya öne eğilmeyin, çünkü bu size yarardan çok zarar verecektir. Vücudunuzu rahat tutun, gevşetin ve kolaylıkla yürüyün. Stres altında yürümeyin. Yürürken orta yoğunlukta bir adım atın.

Kollarınızı hareket ettirin

Yürümenin en iyi yolu, ellerinizi ve kollarınızı nazikçe sallamaktır. Yürürken sadece dirseklerinizin altındaki ellerinizi değil, omuzlarınızın da hareket ettiğinden emin olun. Kolları vücuda paralel olarak sallayın, çapraz olarak değil. Kollarınızı kasıtlı olarak çok yükseğe sallamayın.

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Adımları düzgün atın

Doğru yürüme yolu, adım atmanın doğru yolunu bilmektir. Topuktan ayağa bir adım atın. Bu, önce topuğunuzla yere vurmak ve ardından ayaklarınızı parmak uçlarına kadar yuvarlamak anlamına gelir. Bir sonraki adım için parmağınızla itin. Ayak parmaklarınızla bir adım başlatmayın.

Kaynak: Posta