Yürürlüğe girdi: Kosova, Sırp para birimi dinarın kullanımına yasak getirdi

Kosova'da ödeme işlemlerinde köklü değişikliği içeren karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ülkedeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde bugünden itibaren Sırp para birimi dinarın kullanımı yasaklanırken, böylece Kosova'daki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi euro oldu.

"KARAR ANAYASAYA UYGUN"

Kosova Merkez Bankası (BQK) Başkanı Ahmet İsmaili dün yaptığı açıklamada, Sırp Dinarı'nın kullanılmasının yasaklanmasına dair düzenlemenin ertelenmeyeceğini ifade ederek, "1 Şubat itibariyle Kosova’da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar yerine sadece Euro kullanılacak" diye konuştu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin zaman alacağını, ancak kağıt üzerinde kalmayacağını ifade etti. Osmani, “Ben sadece kağıt üzerinde değil, tam olarak uygulanmasından yanayım. Herkes biliyor ki tam uygulamaya geçebilmek için istikrarı sağlamak adına müttefiklerimizin desteğine de ihtiyacımız var. Bu ilkelerin pratikte uygulanmasına gelince, bir yandan Anayasa'nın 11. maddesine saygı gösteren, diğer yandan vatandaşların bilgilendirilmesi ve geçiş süreci için zaman tanıyacak bazı seçenekler tartışılıyor. Anayasa’nın 11. maddesi Kosova’nın dolaşımda ve kullanımda tek bir para biriminin bulunmasını şart koşuyor” ifadelerini kullandı. Osmani, şu ana kadar bunun uygulanamamasının üzücü olduğunu, dolayısıyla Merkez Bankası’nın yalnızca görevini yaptığını vurguladı.

Kosova Başbakan Albin Kurti ise Merkez Bankası’nın kararlarını bağımsız şekilde aldığını hatırlatarak, “Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur ve alınan kararlar ile uygulanan yönetmelikler Anayasaya ve yasalara uygundur” dedi.

BATILI ÜLKELER "KARARI ERTELE" DEMİŞTİ

Kosova’da söz konusu karar öncesi Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde ödeme işlemleri için Sırp Dinarı kullanılıyordu ve ülkede Sırbistan’a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları Dinar ile ödeniyordu.

Kosova'nın kararı, Batılı ülkelerde Kosova-Sırbistan ilişkilerinde daha fazla gerilim yaşanabileceği nedeniyle endişeye yol açmış, Priştine'ye kararı erteleme çağrısında bulunulmuştu.



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