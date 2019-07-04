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Yürüdükleri çevreyi temizlediler

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir grup çevre dostu doğa yürüyüşü etkinliklerinde çevredeki çöpleri topladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Yürüdükleri çevreyi temizlediler

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir grup çevre dostu doğa yürüyüşü etkinliklerinde çevredeki çöpleri topladı.


Fatsalı iş adamı Kerem Varan ve arkadaşları doğa yürüyüşünde, yürüdükleri güzergahta doğaya atılan bütün çöpleri topladı. Topladıkları bu çöpleri poşete dolduran ekip daha sonra en yakın çöp toplama alanına bıraktı.


Doğa yürüyüşü sırasında çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Kerem Varan, “Doğa dostu ekibimizle Coruk deresinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaparak değerlendirdik. Bizi en çok üzen de topladığımız çöpler içerisinde zirai ilaç kutularının olması oldu. Bu zirai ilaç kutuları derelerde bulunan balıklara zarar veriyor. Üreticilerimizden ricamız bu kutuları gelişigüzel doğaya atmasınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
  1. doğa

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