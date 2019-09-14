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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya’nın doğu ve Kars’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:52
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya’nın doğu ve Kars’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon’un batı, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 27


İstanbul: Parçalı bulutlu 28


İzmir: Parçalı bulutlu 29


Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Bursa: Parçalı bulutlu 27


Antalya:Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31


Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Erzurum: Parçalı bulutlu 22


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 08:52
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