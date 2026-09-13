  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘işgüzar savcı’ tepkisi: O savcı da mı işgüzar? Altında kritik 16 Eylül eşiği! UBS’den yatırımcıların dikkatini çeken “alım fırsatı” tahmini Özgür Özel’den Vali Davut Gül’e skandal sözler! Cevabı belgeleriyle geldi Türkiye emeklilikte birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD ortalamasına 17,1 puan fark ABD’li analist: Mekke ittifakı Arzı Mevud’a karşı kuruldu: Bölgenin kaderini Türkiye Belirleyecek Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı! Belçika’da ilk kez görüldü Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar Rus Ordusu Suriye'ye geri döndü! İsrail için büyük şok! ABD halkı gözünü açtı! 13 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Aktüel Silivri’de denizde 12’nci gün! Kayıp 10 mürettebat için arama sürüyor
Aktüel

Silivri’de denizde 12’nci gün! Kayıp 10 mürettebat için arama sürüyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu’nun 10 kişilik mürettebatından halen haber alınamadı. Enkazın yeri kazanın 4’üncü gününde tespit edilirken, ekiplerin denizdeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebat için bekleyiş 12’nci gününde sürüyor.

 

Kaza 2 Eylül’de yaşandı

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül’de Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12’nci gününde aralıksız sürüyor.

 

Enkaz 4.gün tespit edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4’üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

 

Aileler gelecek haberi bekliyor

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

2 gemi çarpışmıştı! Silivri limanı havadan görüntülendi
2 gemi çarpışmıştı! Silivri limanı havadan görüntülendi

Gündem

2 gemi çarpışmıştı! Silivri limanı havadan görüntülendi

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Gündem

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler!
Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler!

Gündem

Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler!

Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu
Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu

Gündem

Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

buralarda gemisini kurtaran kaptan...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23