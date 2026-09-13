Silivri’de denizde 12’nci gün! Kayıp 10 mürettebat için arama sürüyor
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İstanbul Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu’nun 10 kişilik mürettebatından halen haber alınamadı. Enkazın yeri kazanın 4’üncü gününde tespit edilirken, ekiplerin denizdeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebat için bekleyiş 12’nci gününde sürüyor.
Kaza 2 Eylül’de yaşandı
Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül’de Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12’nci gününde aralıksız sürüyor.
Enkaz 4.gün tespit edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4’üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.
Aileler gelecek haberi bekliyor
Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.
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