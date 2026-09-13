Batı’dan sapkın çetelere milyonluk dolar yağmuru! SPK'dan LGBT yapılanmalarına kirli para akışı belgelendi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği gibi resmi kurumların yanı sıra küreselist vakıfların bu marjinal yapılara oluk oluk para akıtması "Milli ve manevi değerlerimize karşı organize bir operasyon mu yürütülüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Kendi ülkelerinde LGBT propaganda yasak! Türkiye’de ise sapkınlığı milyon dolarlarla fonluyorlar!

Fon sağlayan aktörlerin başında gelen ABD ve Batı merkezli yapılar, kendi iç kamuoylarında çocukları koruma adı altında LGBT faaliyetlerine ve eşcinsel propagandalara karşı eyalet düzeyinde sert kısıtlamalar, sansürler ve yasaklar getirirken; konu Türkiye olunca sapkınlığı yaymak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Kendi ülkesindeki gençliği bu ahlaksız çamurdan uzak tutmak adına kanuni önlemler alan ve LGBT dayatmasına karşı muhafazakar tepkilerin yükseldiği Batı devletlerinin, Türkiye'deki aile kurumunu dinamitlemek için milyonlarca dolarlık kirli sermayeyi seferber etmesi riyakarlığın ve kirli tezgahın en somut kanıtı oldu.

Kaynak: x/ibrahimhaskoloğlu