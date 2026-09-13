Siyonist küreselcilerin kirli tezgahı ifşa oldu! Zelenskiy Ukrayna’yı Hasidik Yahudilere peşkeş çekiyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna’dan gelen son görüntüler, küresel güçlerin ve siyonist zihniyetin bölge üzerindeki sinsi planlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Zelenskiy ve Kiev yönetimi, öz vatanının Hristiyan gençlerini ve erkeklerini bizzat cepheye sürerek ölüme terk ederken, ülkenin kapılarını sonuna kadar Yahudi nüfusa açtı. Ukrayna’ya doğru yola çıkan ve ağzına kadar Hasidik Yahudilerle dolu olan uçaklar, "Büyük İsrail" ve vaat edilmiş topraklar projesinin adım adım nasıl devreye sokulduğunu kanıtladı.
Elde edilen son bilgilere göre şu ana kadar tam 45 bin Hasidik Yahudi, Ukrayna topraklarına çoktan giriş yaptı.
45 bin Hasidik Yahudi akın akın geldi! Ukrayna toprakları adım adım işgal ediliyor!
Ukrayna halkı cephede kırılırken ve vatanlarını kaybederken, Kiev yönetiminin bu sistematik nüfus transferine göz yumması ve Hasidik Yahudileri özel korumalarla ülkeye yerleştirmesi büyük bir infiale yol açtı.
Küreselist aklın Ukrayna’yı insansızlaştırarak siyonist emellere hazır hale getirme çabası, kirli oyunun ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi.
Kaynak: x/Mustafakurnaz
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