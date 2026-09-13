  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail için büyük şok! ABD halkı gözünü açtı! 13 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yemen'de hava saldırısı! Husilere ait noktalar vuruldu Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi İşte C-390’ı sipariş eden 11. ülke 11 şüpheli için gözaltı kararı! Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Şam’da açıklama yapıyor
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Şam’da açıklama yapıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yayın yükleniyor...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yılda büyük bir ivme kazanmış durumda. Suriye, Türkiye ile değil dünya ile ilişkilerinde yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Eski Suriye'nin gitmesi yeni Suriye'nin gelmesi bölgeye istirar ve barış getiren bir husus olmuştur. Suriye devleti, hükümeti bölge ülkeleriyle her alanda iş birliğini geliştirme konusunda büyük bir gayret göstermektedir. Suriye'nin her geçen gün yaralarını daha da fazla sardığını görüyoruz. Bölgemizdeki bütün savaşlar tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker biter.

Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Bu açıdan da ziyaretimiz önem taşımakta. SDG'nin kendini feshetmesi yönündeki deklerasyonu önemli ve kıymetli buluyoruz. Alanda vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23