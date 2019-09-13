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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya’nın kuzey kesimleri, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 Eylül 2019 Cuma 09:02
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya’nın kuzey kesimleri, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemlibir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 28


Adana: Parçalı ve az bulutlu 34


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31


Samsun: Parçalı bulutlu 27


Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 22


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:02
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