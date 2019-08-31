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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum’un doğu ilçeleri ve Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum’un doğu ilçeleri ve Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31


İstanbul: Parçalı bulutlu 28


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30


Adana: Parçalı ve az bulutlu 36


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 38


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 26


Erzurum: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
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